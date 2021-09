Свои козыри: сможет ли Медведев взять US Open

Воскресный финал US Open — 2021 вызывает невероятный ажиотаж. Новак Джокович в шаге от завоевания сезонного «Большого шлема». И остановить его может теперь только Даниил Медведев . Назовём пять причин, почему наш парень способен выиграть этот финал.

1. Опыт побед над Джоковичем

Финалисты нынешнего US Open отлично знают сильные и слабые стороны друг друга. Ведь Новак Джокович и Даниил Медведев встречались в официальных матчах уже 8 раз. Причём россиянин, в отличие от большинства коллег по теннисному цеху, не является, что называется, «клиентом» серба. То есть игроком, которого постоянно побеждают «в одну калитку». Уже в первой их встрече – в рамках Кубка Дэвиса – 2017 – 21-летний дебютант сборной России Медведев удивил именитого Джоковича упорным сопротивлением и выигранным стартовым сетом. Лишь незнакомый Даниилу до этого пятисетовый формат матча забрал у россиянина все силы и заставил сняться с игры в начале четвёртого сета. Первую победу Медведев одержал над Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло, причём на грунте, который наш теннисист недолюбливает. Следом Даниил победил Новака в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и затем выиграл там титул. А самый успешный пока что матч с Джоковичем россиянин провёл в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020. Он обыграл первую ракетку 6:3, 6:3.

2. Опыт финалов на «Шлемах»

Если взять за скобки Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, то за последние три года Даниил Медведев вместе с Домиником Тимом – самые частые участники финалов турниров «Большого шлема». И если австриец после своей победы на US Open – 2020 ушёл в тень на целый сезон, то россиянин сейчас на ходу и недаром занимает второе место в рейтинге ATP вслед за Джоковичем. Первый раз Даниил играл в главном матче «Шлема» на US Open – 2019 c Надалем, затем был выход в финал на Australian Open, где он сражался с Джоковичем. Те два поражения в решающих поединках не прошли для Медведева бесследно: «У меня уже есть опыт двух финалов мэйджоров, это может мне помочь. Необязательно, но может. Могу сказать, что выложусь в финале без остатка, оставлю на корте всё, что у меня есть. Я всегда выкладываюсь на полную, но в Мельбурне я не оставил на корте сердце. Я пытался, но что-то не получалось в том матче. Постараюсь сделать это здесь. Какой бы ни был счёт, я буду бороться до конца и выкладываться на максимум, даже больше, чем в Мельбурне».