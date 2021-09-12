Свои козыри: сможет ли Медведев взять US Open

Знаменитого серба называют фаворитом финала Открытого чемпионата США, но у россиянина есть свои козыри.

Фото: VAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES VAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES

Воскресный финал US Open — 2021 вызывает невероятный ажиотаж. Новак Джокович в шаге от завоевания сезонного «Большого шлема». И остановить его может теперь только Даниил Медведев. Назовём пять причин, почему наш парень способен выиграть этот финал.

Видео дня

1. Опыт побед над Джоковичем

Финалисты нынешнего US Open отлично знают сильные и слабые стороны друг друга. Ведь Новак Джокович и Даниил Медведев встречались в официальных матчах уже 8 раз. Причём россиянин, в отличие от большинства коллег по теннисному цеху, не является, что называется, «клиентом» серба. То есть игроком, которого постоянно побеждают «в одну калитку». Уже в первой их встрече – в рамках Кубка Дэвиса – 2017 – 21-летний дебютант сборной России Медведев удивил именитого Джоковича упорным сопротивлением и выигранным стартовым сетом. Лишь незнакомый Даниилу до этого пятисетовый формат матча забрал у россиянина все силы и заставил сняться с игры в начале четвёртого сета. Первую победу Медведев одержал над Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло, причём на грунте, который наш теннисист недолюбливает. Следом Даниил победил Новака в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и затем выиграл там титул. А самый успешный пока что матч с Джоковичем россиянин провёл в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020. Он обыграл первую ракетку 6:3, 6:3.

2. Опыт финалов на «Шлемах»

Если взять за скобки Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, то за последние три года Даниил Медведев вместе с Домиником Тимом – самые частые участники финалов турниров «Большого шлема». И если австриец после своей победы на US Open – 2020 ушёл в тень на целый сезон, то россиянин сейчас на ходу и недаром занимает второе место в рейтинге ATP вслед за Джоковичем. Первый раз Даниил играл в главном матче «Шлема» на US Open – 2019 c Надалем, затем был выход в финал на Australian Open, где он сражался с Джоковичем. Те два поражения в решающих поединках не прошли для Медведева бесследно: «У меня уже есть опыт двух финалов мэйджоров, это может мне помочь. Необязательно, но может. Могу сказать, что выложусь в финале без остатка, оставлю на корте всё, что у меня есть. Я всегда выкладываюсь на полную, но в Мельбурне я не оставил на корте сердце. Я пытался, но что-то не получалось в том матче. Постараюсь сделать это здесь. Какой бы ни был счёт, я буду бороться до конца и выкладываться на максимум, даже больше, чем в Мельбурне».

3. Свежесть перед финалом

За 6 матчей нынешнего US Open Медведев отдал соперникам всего 1 сет – это было в четвертьфинальном поединке с Ботиком ван де Зандсхулпом. Суммарно на корте россиянин провёл всего 12 часов 2 минуты (1:59 + 1:50 + 1:58 + 1:45 + 2:24 + 2:06). А вот у Джоковича путь по турниру был куда сложнее. Отдавать партии соперникам он начал уже с первого раунда – квалифаера Хольгера Руне он победил в 4 сетах, на победу над Зверевым в полуфинале Новак затратил и вовсе все 5 партий. Таким образом, к финалу серб отдал соперникам аж 6 сетов, а на корте провёл на 5,5 часов дольше Медведева – 17 часов 37 минут (2:16 + 1:40 + 3:35 + 2:58 + 3:30 + 3:38). Получается, что к решающему матчу Даниил подошёл физически более свежим, и это ему должно помочь в воскресенье.

4. Удобный US Open и хард

За последние три сезона US Open оказался для Джоковича не самым удачным турниром. Только в этом году он добрался до финала. В 2019-м он проиграл в четвёртом круге швейцарцу Стэну Вавринке, которого следом победил Медведев и дошёл до финала. В 2020-м году с Джоковичем в четвёртом круге случались страшная драма, закончившаяся дисквалификацией из-за попадания мячом в линейную судью. А вот Даниил Медведев за три последних года перед финалом US Open – 2021 накопил в Нью-Йорке впечатляющее соотношение побед и поражений – 17-2. И вообще хард является лучшим покрытием для Медведева. Например, в этом году из 46 своих побед 34 он одержал именно на нём. «Здесь всё время лёгкие мячи. Сейчас они, в принципе, не лёгкие и не тяжёлые на самом деле. Мне кажется, у всех, кого смотришь, контроль мяча очень хороший, поэтому видим много хороших розыгрышей, хороших матчей. А корт довольно быстрый, то есть если хорошо подаёшь и хорошо делаешь первый удар, то сопернику тяжело. Каждый раз, когда играю US Open и Australian Open, если только не холодно в этот день, то подача, первый удар — это прям самое важное всегда», — сказал Даниил в интервью «Евроспорту».

5. Давление на Джоковича

Даниил ещё ни разу не побеждал на турнире «Большого шлема». Два поражения в финалах у него уже были. Если случится третье, то, конечно, это будет неприятно, но не катастрофа. В истории тенниса были случаи, когда будущие многократные чемпионы «Шлемов» перед своей первой победой несколько раз терпели фиаско в финалах. Можно вспомнить Энди Маррея или Ивана Лендла с их четырьмя поражениями. У Джоковича ситуация серьёзнее. Для серба на кону во время финала с Медведевым будет стоять не только рекордный 21-й «Шлем», но и возможность собрать сезонный «Большой шлем», что не удавалось мужчинам аж с 1969 года – со времён Рода Лэйвера. Эта победа вознесёт Джоковича в истории тенниса на недостижимый для других пьедестал. И серб понимает всю значимость момента. И, конечно же, такая ответственность на него не может не давить. Вспомним хотя бы, как его «зажало» в полуфинале Олимпиады в Токио, когда он проиграл Звереву, потеряв при этом возможность получить и золотую медаль, и «Золотой шлем».