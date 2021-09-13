Медведев получил чек на $2,5 млн за победу на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open. Это первая победа 25-летнего спортсмена в одном из четырёх турниров Большого шлема — главных теннисных состязаний. Последний раз россиянин занимал первое место в соревнованиях такого уровня в 2005 году. Медведев заработал не только трофей, но и $2,5 млн призовых.

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В свою очередь, Новак Джокович за второе место заработал $1,25 млн. Общий призовой фонд US Open составлял $27,2 млн, отмечает «Матч ТВ».

Джокович — лидер мужского рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). К финалу против Медведева он подходил с лучшей статистикой очных встреч: серб пять раз обыграл россиянина и всего трижды уступил ему. Но в финале US Open Медведев уверенно одержал победу во всех трёх сетах: 6:4, 6:4, 6:4.

Последний раз российский теннисист выигрывал US Open в 2000 году — тогда кубок получил Марат Сафин. Последняя российская победа в турнире Большого шлема также принадлежит Сафину — в 2005 году он победил на Открытом чемпионате Австралии.