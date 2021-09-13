Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Теннисист Даниил Медведев заработал $2,5 млн призовых за победу на US Open

Секрет Фирмы
45 минут назад

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open. Это первая победа 25-летнего спортсмена в одном из четырёх турниров Большого шлема — главных теннисных состязаний. Последний раз россиянин занимал первое место в соревнованиях такого уровня в 2005 году. Медведев заработал не только трофей, но и $2,5 млн призовых.

Медведев получил чек на $2,5 млн за победу на US Open
Фото: ReutersReuters

В свою очередь, Новак Джокович за второе место заработал $1,25 млн. Общий призовой фонд US Open составлял $27,2 млн, отмечает «Матч ТВ».

Джокович — лидер мужского рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). К финалу против Медведева он подходил с лучшей статистикой очных встреч: серб пять раз обыграл россиянина и всего трижды уступил ему. Но в финале US Open Медведев уверенно одержал победу во всех трёх сетах: 6:4, 6:4, 6:4.

Последний раз российский теннисист выигрывал US Open в 2000 году — тогда кубок получил Марат Сафин. Последняя российская победа в турнире Большого шлема также принадлежит Сафину — в 2005 году он победил на Открытом чемпионате Австралии.

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. В его активе 12 титулов в одиночном разряде. В 2019 году Медведев уже попадал в финал US Open, но уступил Рафаэлю Надалю в пяти сетах. В 2021 году российский теннисист также играл в финале Открытого чемпионата Австралии. В финале он также встречался в Джоковичем, но в тот раз уступил ему в трёх сетах.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Новак Джокович,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители