Джоковича наказали за поведение в финале US Open

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович по итогам финала Открытого чемпионата США (US Open) был оштрафован на пять тысяч долларов. Об этом в Twitter написал журналист Михал Самульский.

13 сентября Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только сербу.

После поражения Джокович обратился к Медведеву. Он посчитал, что россиянин заслужил эту победу, отметив, что тот проделал прекрасную работу. Он пожелал спортсмену новых побед на турнирах «Большого шлема» и выразил уверенность, что он еще не раз поднимет трофей над головой.