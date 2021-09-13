«Настоящий чемпион»: Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева в победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года. Поздравление опубликовано на официальной сайте Кремля.
Путин отметил, что это первый выигранный Медведевым турнир серии Большого шлема. По его словам, российский теннисист проявил «высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели».
«В решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!», - сказал Путин.
Он также пожелал Медведеву здоровья и новых успехов в жизни и спорте.
Медведев в финале US Open выиграл у серба Новака Джоковича. Он стал третьим российским спортсменом, выигравшим турнир Большого шлема. До этого победу в финалах соревнований такого уровня одерживали Евгений Кафельников и Марат Сафин.