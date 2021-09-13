«Настоящий чемпион»: Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева в победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года. Поздравление опубликовано на официальной сайте Кремля.

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Путин отметил, что это первый выигранный Медведевым турнир серии Большого шлема. По его словам, российский теннисист проявил «высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели».

«В решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!», - сказал Путин.

Он также пожелал Медведеву здоровья и новых успехов в жизни и спорте.