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Медведев сравнил себя с Дзюбой

Lenta.ru
1 час назад

Российский теннисист Даниил Медведев сравнил себя с нападающим «Зенита» и сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Sport24.

Медведев сравнил себя с Дзюбой
Фото: ReutersReuters

«Мне нравится такой тип нападающих, которые кажутся неуклюжими, как я на корте, но забивают», — заявил триумфатор Открытого чемпионата США. «Хотя я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане», — отметил он.

«Артем становился лучшим бомбардиром не раз, а люди все равно говорят, что он в чем-то недостаточно хорош. Поэтому я себя с ним и сравниваю», — заявил Медведев.

13 сентября Медведев обыграл в финале US Open Новака Джоковича. Он впервые в карьере стал обладателем трофея турнира серии «Большого шлема». За победу россиянин получил 2,5 миллиона долларов.

Теннис,Даниил Медведев,Артем Дзюба,Новак Джокович,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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