Маррей получил wild card на турнир в Антверпене

Стали известны участники турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдет с 18 по 24 октября.
26-я ракетка мира Уго Умбер, который выиграл турнир в 2020 году, приедет защищать титул. Напомним, в финале предыдущего турнира в Антверпене француз обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 7:6.
Отметим, что в заявку также вошли семь теннисистов из топ-20 рейтинга:
Феликс Оже-Альяссим (11); Янник Синнер (14); Диего Шварцман (15); Пабло Карреньо-Буста (16); Кристьян Гарин (17); Роберто Баутиста-Агут (18); Райлли Опелка (19).
Wild card в основную сетку получили чемпион турнира 2019 года Энди Маррей и бельгийский теннисист Зизу Бергс.