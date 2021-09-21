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Маррей получил wild card на турнир в Антверпене. Оже-Альяссим, Синнер и Шварцман заявлены

Чемпионат.com
3 часа назад

Стали известны участники турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдет с 18 по 24 октября.

Маррей получил wild card на турнир в Антверпене
Фото: ReutersReuters

26-я ракетка мира Уго Умбер, который выиграл турнир в 2020 году, приедет защищать титул. Напомним, в финале предыдущего турнира в Антверпене француз обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 7:6.

Отметим, что в заявку также вошли семь теннисистов из топ-20 рейтинга:

Феликс Оже-Альяссим (11); Янник Синнер (14); Диего Шварцман (15); Пабло Карреньо-Буста (16); Кристьян Гарин (17); Роберто Баутиста-Агут (18); Райлли Опелка (19).

Wild card в основную сетку получили чемпион турнира 2019 года Энди Маррей и бельгийский теннисист Зизу Бергс.

Теннис,Янник Синнер,Роберто Баутиста-агут,Диего Шварцман,
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