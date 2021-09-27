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Российская теннисистка Дьяченко снялась по ходу матча против украинки Цуренко

RT на русскомиещё 2
47 минут назад

Российская теннисистка Виталия Дьяченко Дьяченко потерпела поражение от украинки Леси Цуренко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нур-Султане.

Дьяченко снялась по ходу матча против украинки Цуренко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во втором сете при счете 6:1, 3:1 в пользу Цуренко россиянка отказалась от продолжения борьбы.

В следующем круге украинка сыграет с победительницей встречи между Варварой Грачёвой из Россия и Кристиной Плишковой из Чехии.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десятую строчку в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 27 сентября.

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