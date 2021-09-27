Дьяченко снялась по ходу матча против украинки Цуренко

Российская теннисистка Виталия Дьяченко Дьяченко потерпела поражение от украинки Леси Цуренко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нур-Султане.
Во втором сете при счете 6:1, 3:1 в пользу Цуренко россиянка отказалась от продолжения борьбы.
В следующем круге украинка сыграет с победительницей встречи между Варварой Грачёвой из Россия и Кристиной Плишковой из Чехии.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десятую строчку в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 27 сентября.