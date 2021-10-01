Объявлен состав сборной России на финал Кубка Федерации

Пресс-служба Кубка Федерации по теннису опубликовала состав сборной России на финальный этап турнира.
Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова выступят за российскую команду на турнире в Чехии, сообщается в Twitter Кубка Федераций.
Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Франции и Канады.
Самсонова вызвана в сборную России впервые.
Billie Jean King Cup пройдёт в Праге 1—6 ноября.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира в казахстанском Нур-Султане.