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ATP начнет расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии

Спорт день за днемиещё 2
2 часа назад

ATP проведет свое расследование из-за обвинений теннисиста Александра Зверева в домашнем насилии.

ATP начнет расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть надежда, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями. Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения», - сообщает пресс-служба организации.

Бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова обвинила теннисиста в домашнем насилии. Она сообщила, что он избивал ее и продемонстрировала скриншоты сообщений с фотографиями избиений.

Зверев на Олимпийских играх – 2020 в Токио сумел завоевать золотую награду соревнований, одержав победу над российским теннисистом Кареном Хачановым.

Теннис,Александр Зверев,
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