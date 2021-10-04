ATP начнет расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии

ATP проведет свое расследование из-за обвинений теннисиста Александра Зверева в домашнем насилии.
«У нас есть надежда, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями. Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения», - сообщает пресс-служба организации.
Бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова обвинила теннисиста в домашнем насилии. Она сообщила, что он избивал ее и продемонстрировала скриншоты сообщений с фотографиями избиений.
Зверев на Олимпийских играх – 2020 в Токио сумел завоевать золотую награду соревнований, одержав победу над российским теннисистом Кареном Хачановым.