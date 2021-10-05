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Россиянка вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад

Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:1, 6:2.

Россиянка вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: REUTERSREUTERS

Встреча продолжалась один час. Россиянка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Мухаммад – два эйса и сесь двойных ошибок.

В финале квалификации Калинская встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон. Действующей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе является канадка Бьянка Андрееску. Ранее Калинская дважды проигрывала ей на "КУбке Кремля" (2016, 2018).

"Я дважды играла с ней, но ни разу не показала своей лучшей игры. Поэтому сегодня я просто хотела сыграть хорошо и получить удовольствие от момента, играть очко за очком. Я очень рада победить, это очень приятное чувство", - сказала Калинская.

Призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов, в парном разряде. Ранее российский экс-теннисист Николай Давыденко поделился воспоминаниями о тренировке с 17-летним сербом Новаком Джоковичем.

Теннис,Бьянка Андрееску,Николай Давыденко,Анна Калинская,
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