Россиянка вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

"Я дважды играла с ней, но ни разу не показала своей лучшей игры. Поэтому сегодня я просто хотела сыграть хорошо и получить удовольствие от момента, играть очко за очком. Я очень рада победить, это очень приятное чувство", - сказала Калинская.