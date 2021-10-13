Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв на следующей неделе покинет топ-5 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В настоящий момент теннисист занимает пятое место в рейтинге. Потеря очков связана с победой на ВТБ Кубке Кремля в 2019 году и на турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге в 2020-м.
Таким образом, испанец Рафаэль Надаль войдёт в топ-5 рейтинга.
Напомним, что Рублёв в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу.
Ранее Энди Маррей похвалил россиянина Даниила Медведева, назвав умным игроком.