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Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP

RT на русскомиещё 8
1 час назад

Российский теннисист Андрей Рублёв на следующей неделе покинет топ-5 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP
Фото: ReutersReuters

В настоящий момент теннисист занимает пятое место в рейтинге. Потеря очков связана с победой на ВТБ Кубке Кремля в 2019 году и на турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге в 2020-м.

Таким образом, испанец Рафаэль Надаль войдёт в топ-5 рейтинга.

Напомним, что Рублёв в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл американцу Томми Полу.

Ранее Энди Маррей похвалил россиянина Даниила Медведева, назвав умным игроком.

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