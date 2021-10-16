Карацев и Рублев вышли в финал турнира АТР

Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе в парном разряде, обыграв в полуфинале дуэт в составе немца Тима Пюца и новозеландца Майкла Винуса.
Матч завершился победой российской пары со счётом 6:3, 4:6, 10:5. Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты.
В финале турнира Карацев и Рублёв сыграют против победителей противостояния Джон Пирс/Филип Полашек — Иван Додиг/Марсело Мело.
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