Тарпищев отреагировал на снятие Медведева с Кубка Кремля

«Договоренность об участии Дани Медведева была. Но понятно, что он получил большую нагрузку по сезону. На фоне усталости и нагрузок всем тяжело: Циципас и Зверев тоже проиграли. У нас была оговорка, если его состояние будет не очень, то он может сняться. У него ещё Париж, Итоговый и Кубок Дэвиса. Надо учитывать состояние спортсмена, поэтому право выбора