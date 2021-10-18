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Медведев сохранил второе место в обновлённом рейтинге ATP

RT на русском
5 часов назад

Первая четвёрка осталась без изменений в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Серб Новак Джокович продолжает оставаться первой ракеткой мира. На втором месте — россиянин Даниил Медведев, третий — грек Стефанос Циципас, четвёртый — немец Александр Зверев.

Россиянин Андрей Рублёв опустился с пятой на шестую позицию, а его соотечественник Аслан Карацев поднялся с 23-го на 22-е место. Российский теннисист Карен Хачанов потерял пару позиций в рейтинге, он опустился на 29-е место.

Ранее сообщалось, что Карацев и Рублёв проиграли в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

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