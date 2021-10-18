Серб Новак Джокович продолжает оставаться первой ракеткой мира. На втором месте — россиянин Даниил Медведев , третий — грек Стефанос Циципас, четвёртый — немец Александр Зверев .

Россиянин Андрей Рублёв опустился с пятой на шестую позицию, а его соотечественник Аслан Карацев поднялся с 23-го на 22-е место. Российский теннисист Карен Хачанов потерял пару позиций в рейтинге, он опустился на 29-е место.