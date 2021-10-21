Медведев объяснил, почему снялся с Кубка Кремля

Кубок Кремля и другие турниры в России я очень редко пропускал. У меня есть цель выиграть Кубок Кремля, возможно, даже не один раз. Стараюсь почаще играть перед своей публикой. Но я понимал: если выступлю здесь или в Питере, то окажусь под угрозой. Моя большая команда сказала, что если я хочу хорошо закончить сезон, то лучше пропустить Москву и Питер. Календарь был необычный», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.