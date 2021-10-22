Павлюченкова вылетела с Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче 1/4 финала круга соревнований она уступила чешке Маркете Вондоушовой со счётом 4:6, 2:6.

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Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Павлюченкова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Вондроушова выполнила три эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

За выход в финал Кубка Кремля Маркета поспорит с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).