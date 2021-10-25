Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.30
Войти в почту

Карацев впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге ATP

ТАССиещё 7
3 часа назад

Россиянин Аслан Карацев, в воскресенье одержавший победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, впервые в карьере вошел в число 20 лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организациии.

Карацев поднялся на 19-е место в рейтинге ATP
Фото: ТАССТАСС

Карацев переместился с 22-го на 19-е место. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев, третьим - грек Стефанос Циципас. Россиянин Андрей Рублев сохранил шестую строчку. Полуфиналист Кубка Кремля россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 30-е место.

Рейтинг ATP от 25 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 630;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 7 930;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 6 680;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 635;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 5 560;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 688;

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 615;

9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3 405;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 378...

19 (22). Аслан Карацев (Россия) - 2 392...

30 (31). Карен Хачанов (Россия) - 1 696.

Теннис,Хуберт Хуркач,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Доминик Тим,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители