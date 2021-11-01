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Медведев рассказал, поедет ли на Australia Open — 2022

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией, без которой теннисистов не допустят к участию в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

Медведев рассказал, поедет ли на Australia Open-2022
Фото: © EPA-EFE/NEIL HALL© EPA-EFE/NEIL HALL

«Если ты играешь в Австралии, у тебя есть вакцина. Я хочу сыграть в Австралии, но точно не могу сказать, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — цитирует Медведева журналист Адам Эддикотт в Twitter.

Напомним, что 25-летний Медведев одержал победу в Открытом чемпионате США в 2021 году. Россиянин в финале турнира победил Новака Джоковича из Сербии со счётом 6:4, 6:4, 6:4, впервые выиграв турнир Большого шлема.

Australia Open пройдёт с 17 по 30 января.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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