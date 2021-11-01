Медведев рассказал, поедет ли на Australia Open — 2022

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с вакцинацией, без которой теннисистов не допустят к участию в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
«Если ты играешь в Австралии, у тебя есть вакцина. Я хочу сыграть в Австралии, но точно не могу сказать, увидите ли вы меня там. Посмотрим в январе», — цитирует Медведева журналист Адам Эддикотт в Twitter.
Напомним, что 25-летний Медведев одержал победу в Открытом чемпионате США в 2021 году. Россиянин в финале турнира победил Новака Джоковича из Сербии со счётом 6:4, 6:4, 6:4, впервые выиграв турнир Большого шлема.
Australia Open пройдёт с 17 по 30 января.