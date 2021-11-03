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Веснина рассказала, что воры вернули ей олимпийские медали с цветами и конфетами

RT на русском
1 час назад

Российская теннисистка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей медали Олимпийских игр.

Воры вернули олимпийские медали с цветами и конфетами
Фото: © Максим Григорьев/TACC© Максим Григорьев/TACC

«Воры вернули медали. Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали, — преступники подкинули медали. Причём как: поздно вечером курьер привёз и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которой лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов», — написала Веснина в своём Instagram.

Она также рассказала, что медали сразу же забрала полиция на экспертизу. Теннисистка добавила, что преступников всё ещё ищут, но она уже не хочет вспоминать об этом.

Теннис,Елена Веснина,
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