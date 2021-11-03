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Андрей Рублев проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Париже

Чемпионат.comиещё 4
35 минут назад

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

Андрей Рублев проиграл в первом же матче на «Мастерсе» в Париже
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

В матче второго раунда Рублёв (5) в двух сетах проиграл представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 6:7 (2:7). Встреча продлилась 1 час 21 минуту.

Рублёв 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. На счету Фритца — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.

В следующем раунде Фритц встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Райлли Опелка (США). Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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