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Теннисистка-чемпионка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

Lenta.ruиещё 2
39 минут назад

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» по теннису в парном разряде Пэн Шуай выдвинула обвинения против бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Об этом сообщает Daily Mail.

Теннисистка-чемпионка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии
Фото: ReutersReuters

По словам теннисистки-чемпионки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом.

После этого встречи, которые, по словам теннисистки, случались против ее воли, происходили на протяжении трех лет и закончились совсем недавно. Она подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств вины Гаоли в сексуальном насилии.

Шуай сделала заявление на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, но вскоре пост был удален. Кроме того, соцсеть заблокировала возможность публиковать посты с именами теннисистки и политика, а также со словом «теннис».

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде она доходила до полуфинала. В ее активе также два золота на Азиатских играх.

Теннис,
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