Медведев отреагировал на победу над французом Гастоном в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев (2-е место рейтинга), вышедший в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), после победы в 1/4 финала соревнований над 21-летним французом Юго Гастоном (103-е место рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 6:4, опубликовал в социальных сетях новый пост, посвящённый этому событию.

«Доволен тяжёлой победой сегодня вечером», — гласит пост Медведева в «Твиттере».

В полуфинале российский теннисист Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Матч пройдёт в субботу, 6 ноября.