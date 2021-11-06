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Медведев отреагировал на победу над французом Гастоном в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Чемпионат.comиещё 10
7 часов назад

Российский теннисист Даниил Медведев (2-е место рейтинга), вышедший в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), после победы в 1/4 финала соревнований над 21-летним французом Юго Гастоном (103-е место рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 6:4, опубликовал в социальных сетях новый пост, посвящённый этому событию.

Медведев отреагировал на победу над французом Гастоном в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Доволен тяжёлой победой сегодня вечером», — гласит пост Медведева в «Твиттере».

В полуфинале российский теннисист Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Матч пройдёт в субботу, 6 ноября.

Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) проходит с 1 по 7 ноября. Его призовой фонд составляет € 2,6 млн. Его действующим победителем является именно Медведев, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл немца Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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