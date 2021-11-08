В прошедшие выходные женская сборная России по теннису стала лучшей в мире. Она выиграла Кубок Билли Джин Кинг — переформатированный вариант Кубка Федерации, единственного в женском теннисе большого турнира, где каждый выступает за страну, а не сам за себя. В последний раз мы там побеждали в 2008-м — самом успешном году для российского спорта, и вот это случилось снова. Но у этой победы есть и обратная сторона: сборную раскритиковали за жульничество. Что случилось и в чём суть обвинений? Сейчас расскажем.

Случилось вот что: сборная России в составе Анастасии Павлюченковой (12-я в мире), Дарьи Касаткиной (26), Екатерины Александровой (31), Вероники Кудерметовой (32) и Людмилы Самсоновой (40) выиграла Кубок Билли Джин Кинг (неофициальный чемпионат мира), который впервые проходил в одном городе в течение недели, а не был разбит по разным континентам на весь сезон.

Подопечные Игоря Андреева в группе победили Канаду (3:0) и Францию (2:1), в полуфинале — США (2:1), а в финале — Швейцарию — 2:0. Решающее очко принесла 22-летняя Людмила Самсонова, проведшая одну из лучших недель в году. Её финальный матч с Белиндой Бенчич стал торжеством характера, ведь россиянка проиграла первый сет, а Бенчич не абы кто, а олимпийская чемпионка Токио и игрок мирового класса. Самсонова смогла переломить ход встречи — 3:6, 6:3, 6:4 — и стала настоящим героем.

Сама победа Людмилы получилась бесспорной, но реакция на неё — противоречивой, если не сказать скандальной. Дело в том, что изначально было запланировано, что с Бенчич сыграет Анастасия Павлюченкова, но за 20 минут до игры Андреев произвёл замену и поставил Самсонову. В этом нет ничего незаконного, замены можно производить, именно с этой целью в команду и приглашается пять игроков, а не два. Всегда есть риск травмы, кто-то может быть лучше готов в конкретный день, кто-то — лучше подходить к манере игры соперника. Самое позднее время для замены — 15 минут до начала матча. Андреев ничего не нарушил, но в этом усмотрели жульничество. Известная в прошлом американская теннисистка Пэм Шрайвер (казалось бы, при чём здесь Америка) высказалась недвусмысленно.

Россия сжульничала сегодня, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как осознанная и спланированная манипуляция, которую ввиду рейтинга и правил нельзя было разрешать, — написала Шрайвер.

Совершенно непонятно, о каком рейтинге заявляет Шрайвер. Если уж говорить о нём, то швейцарцы должны были быть счастливы, ведь вместо 12-й ракетки мира Бенчич пришлось играть с 40-й. Другое дело, что Людмила в этом году уже обыгрывала Белинду, поэтому могла иметь над ней психологическое преимущество, но для этого и придуманы замены. Для этого в командах и есть капитаны, чтобы выбирать состав с умом. К тому же у Павлюченковой случилась травма колена, если верить официальному протоколу. Но это вообще не имеет значения.

Сама Бенчич также высказала недовольство ещё до игры. Она назвала эту замену «очень некрасивой» и выразила надежду, что «добро всё-таки победит». Оно и победило.

Белинда и по ходу матча жаловалась судье на то, что Самсонова якобы слишком долго готовилась к выполнению второй подачи. В итоге на корт был приглашён супервайзер, который сделал замечание самой Бенчич — за то, что она становилась спиной к Людмиле, когда та уже была готова подавать.

Российская сторона на претензии ответила. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что правило замены было введено в 1970 году и почти в любом матче они происходят, следовательно, претензии абсолютно беспочвенны. Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, посоветовала швейцарцам научиться проигрывать достойно.

Вывод из всего можно сделать такой: российский женский теннис, который в последние годы явно уступал мужскому, вновь оказался в полном порядке. Весь сезон наши девушки демонстрировали очень приличные результаты: Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос» и почти добралась до топ-10, Самсонова ярко ворвалась в элиту, взяла титул в Берлине и подтвердила свой класс на прошедшей неделе, Касаткина преодолела психологический спад и снова заиграла в лучший теннис, а Александрова нашла потрясающую форму к концу года, дойдя до финала «ВТБ Кубка Кремля».