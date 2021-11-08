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«Это очень некрасиво»: в чём обвинили Россию после теннисной победы

News.ru
1 час назад

В прошедшие выходные женская сборная России по теннису стала лучшей в мире. Она выиграла Кубок Билли Джин Кинг — переформатированный вариант Кубка Федерации, единственного в женском теннисе большого турнира, где каждый выступает за страну, а не сам за себя. В последний раз мы там побеждали в 2008-м — самом успешном году для российского спорта, и вот это случилось снова. Но у этой победы есть и обратная сторона: сборную раскритиковали за жульничество. Что случилось и в чём суть обвинений? Сейчас расскажем.

Случилось вот что: сборная России в составе Анастасии Павлюченковой (12-я в мире), Дарьи Касаткиной (26), Екатерины Александровой (31), Вероники Кудерметовой (32) и Людмилы Самсоновой (40) выиграла Кубок Билли Джин Кинг (неофициальный чемпионат мира), который впервые проходил в одном городе в течение недели, а не был разбит по разным континентам на весь сезон.

Подопечные Игоря Андреева в группе победили Канаду (3:0) и Францию (2:1), в полуфинале — США (2:1), а в финале — Швейцарию — 2:0. Решающее очко принесла 22-летняя Людмила Самсонова, проведшая одну из лучших недель в году. Её финальный матч с Белиндой Бенчич стал торжеством характера, ведь россиянка проиграла первый сет, а Бенчич не абы кто, а олимпийская чемпионка Токио и игрок мирового класса. Самсонова смогла переломить ход встречи — 3:6, 6:3, 6:4 — и стала настоящим героем.

Сама победа Людмилы получилась бесспорной, но реакция на неё — противоречивой, если не сказать скандальной. Дело в том, что изначально было запланировано, что с Бенчич сыграет Анастасия Павлюченкова, но за 20 минут до игры Андреев произвёл замену и поставил Самсонову. В этом нет ничего незаконного, замены можно производить, именно с этой целью в команду и приглашается пять игроков, а не два. Всегда есть риск травмы, кто-то может быть лучше готов в конкретный день, кто-то — лучше подходить к манере игры соперника. Самое позднее время для замены — 15 минут до начала матча. Андреев ничего не нарушил, но в этом усмотрели жульничество. Известная в прошлом американская теннисистка Пэм Шрайвер (казалось бы, при чём здесь Америка) высказалась недвусмысленно.

Россия сжульничала сегодня, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как осознанная и спланированная манипуляция, которую ввиду рейтинга и правил нельзя было разрешать, — написала Шрайвер.

Совершенно непонятно, о каком рейтинге заявляет Шрайвер. Если уж говорить о нём, то швейцарцы должны были быть счастливы, ведь вместо 12-й ракетки мира Бенчич пришлось играть с 40-й. Другое дело, что Людмила в этом году уже обыгрывала Белинду, поэтому могла иметь над ней психологическое преимущество, но для этого и придуманы замены. Для этого в командах и есть капитаны, чтобы выбирать состав с умом. К тому же у Павлюченковой случилась травма колена, если верить официальному протоколу. Но это вообще не имеет значения.

Сама Бенчич также высказала недовольство ещё до игры. Она назвала эту замену «очень некрасивой» и выразила надежду, что «добро всё-таки победит». Оно и победило.

Белинда и по ходу матча жаловалась судье на то, что Самсонова якобы слишком долго готовилась к выполнению второй подачи. В итоге на корт был приглашён супервайзер, который сделал замечание самой Бенчич — за то, что она становилась спиной к Людмиле, когда та уже была готова подавать.

Российская сторона на претензии ответила. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что правило замены было введено в 1970 году и почти в любом матче они происходят, следовательно, претензии абсолютно беспочвенны. Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, посоветовала швейцарцам научиться проигрывать достойно.

Вывод из всего можно сделать такой: российский женский теннис, который в последние годы явно уступал мужскому, вновь оказался в полном порядке. Весь сезон наши девушки демонстрировали очень приличные результаты: Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос» и почти добралась до топ-10, Самсонова ярко ворвалась в элиту, взяла титул в Берлине и подтвердила свой класс на прошедшей неделе, Касаткина преодолела психологический спад и снова заиграла в лучший теннис, а Александрова нашла потрясающую форму к концу года, дойдя до финала «ВТБ Кубка Кремля».

Учитывая успехи Даниила Медведева, Андрея Рублёва (оба — в топ-5 мирового рейтинга), Аслана Карацева и Карена Хачанова, наш теннис сейчас вообще переживает лучшие времена с середины нулевых. Надо успеть получить удовольствие от этого периода, потому что когда будет следующий такой, не скажет никто.

Теннис,Видео,Людмила Самсонова,Билли Джин,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Игорь Андреев,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,Ролан Гаррос,Шамиль Тарпищев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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