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Источник: Федерер не выступит на Australian Open в 2022 году

Советский спорт
1 час назад

Спортсмен не выходил на корт с августа

Федерер пропустит Australian Open в 2022 году
Фото: ReutersReuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат Австралии в 2022 году.

Об этом сообщает Le Matin со ссылкой на слова самого спортсмена. Напомним, что в последний раз Роджер выходил на корт летом, уступив в четвертьфинале Уимблдона поляку Хуберту Хуркачу. После этого швейцарец перенес операцию на колене, из-за которой пропустил остаток сезона.

40-летний Федерер является рекордсменом по времени нахождения на вершине чемпионского рейтинга АТР - 310 недель, из них 237 подряд. Кроме того, это самый возрастной теннисист, когда-либо возглавлявший рейтинг.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

Теннис,Хуберт Хуркач,Роджер Федерер,
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