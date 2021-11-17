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Источник: Циципас досрочно закончил тренировку и может сняться с Итогового турнира ATP

Чемпионат.com
54 минуты назад

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который в настоящее время выступает на Итоговом чемпионате ATP в Турине, досрочно закончил тренировку вчера, 16 ноября. Об этом сообщает греческий журналист Танос Статопулос в своём «твиттере».

Циципас может сняться с Итогового турнира ATP
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что Циципас обсуждает со своей командой и семьёй, продолжать ли ему выступления на турнире или сниматься. Сегодня, 17 ноября, Стефанос должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Стефанос Циципас проиграл россиянину Андрею Рублёву. Счёт встречи — 6:4, 6:4.

Ранее определился один участник полуфинальных матчей. Им стал российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в мировой классификации. Медведев одержал две победы в своей группе.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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