Циципас может сняться с Итогового турнира ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который в настоящее время выступает на Итоговом чемпионате ATP в Турине, досрочно закончил тренировку вчера, 16 ноября. Об этом сообщает греческий журналист Танос Статопулос в своём «твиттере».

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Сообщается, что Циципас обсуждает со своей командой и семьёй, продолжать ли ему выступления на турнире или сниматься. Сегодня, 17 ноября, Стефанос должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Стефанос Циципас проиграл россиянину Андрею Рублёву. Счёт встречи — 6:4, 6:4.