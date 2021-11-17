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Рублёв: я впервые сыграл против Джоковича, нервничал

RT на русскомиещё 1
44 минуты назад

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев: я впервые сыграл против Джоковича, нервничал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На таком уровне все проблемы возникают из-за психологического состояния. Сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал. В какие-то моменты во время подачи я начал думать уже о следующих трёх ударах. Обычно ты сразу подаёшь и ни о чём не думаешь. Не согласен, что победа в первом матче расслабила меня. Если бы я его не выиграл, то может проиграл бы Новаку со счётом 2:0 в первые две секунды», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Напомним, что россиянин проиграл Джоковичу во втором матче группового раунда со счётом 3:6, 2:6. В следующем круге он сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Кафельников заявил, что Рублёву нечем обыгрывать Джоковича.

Теннис,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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