Зверев вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Немец Александр Зверев победил польского теннисиста Хуберта Хуркача и стал третьим полуфиналистом итогового турнира ATP, который продолжается в Турине.

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Александр Зверев 18 ноября выиграл второй матч на итогом турнире ATP, со счетом 6:2, 6:4 победив Хуберта Хуркача из Польши. Встреча в Турине продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Зверев 11 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи.