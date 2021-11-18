Зверев вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Немец Александр Зверев победил польского теннисиста Хуберта Хуркача и стал третьим полуфиналистом итогового турнира ATP, который продолжается в Турине.
Александр Зверев 18 ноября выиграл второй матч на итогом турнире ATP, со счетом 6:2, 6:4 победив Хуберта Хуркача из Польши. Встреча в Турине продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Зверев 11 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи.
В полуфинале итогового турнира ATP немецкий теннисист сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Действующим победителем соревнований является Даниил Медведев. Лидер мужской сборной России по теннису также вышел в полуфинал итогового турнира ATP. Его соперник станет известен позже.