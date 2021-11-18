Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Зверев в двух сетах обыграл Хуркача и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Слово и Дело
55 минут назад

Немец Александр Зверев победил польского теннисиста Хуберта Хуркача и стал третьим полуфиналистом итогового турнира ATP, который продолжается в Турине.

Зверев вышел в полуфинал итогового турнира ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Зверев 18 ноября выиграл второй матч на итогом турнире ATP, со счетом 6:2, 6:4 победив Хуберта Хуркача из Польши. Встреча в Турине продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Зверев 11 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале итогового турнира ATP немецкий теннисист сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Действующим победителем соревнований является Даниил Медведев. Лидер мужской сборной России по теннису также вышел в полуфинал итогового турнира ATP. Его соперник станет известен позже.

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Александр Зверев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители