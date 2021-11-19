Кафельников оценил ситуацию вокруг пропавшей в Китае теннисистки

«Конечно, мне показалось, что письмо от ее имени, которое было опубликовано, довольно странное. Ситуация серьезная. Насколько я знаю, высказался уже не только глава WTA. Эта история беспокоит все мировое сообщество. Прецедент не очень хороший, мягко говоря. Китайцам может быть несладко, если Пэн Шуай каким-то образом не выйдет на связь», — заявил заслуженный мастер спорта России в интервью РИА Новости.