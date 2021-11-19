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Кафельников назвал серьезной ситуацию вокруг пропавшей теннисистки Шуай Пэн

Слово и Дело
1 час назад

Чемпион сиднейских ОИ-2000 Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию с исчезновением экс-первой ракетки мира Шуай Пэн. Бывший теннисист назвал странным письмо якобы от имени 35-летней спортсменки.

Кафельников оценил ситуацию вокруг пропавшей в Китае теннисистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кафельников допустил, что в Китае точно что-то происходит, но до конца не понятно, что именно.

«Конечно, мне показалось, что письмо от ее имени, которое было опубликовано, довольно странное. Ситуация серьезная. Насколько я знаю, высказался уже не только глава WTA. Эта история беспокоит все мировое сообщество. Прецедент не очень хороший, мягко говоря. Китайцам может быть несладко, если Пэн Шуай каким-то образом не выйдет на связь», — заявил заслуженный мастер спорта России в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что из-за сложившейся ситуации Китай могут лишить абсолютно всех теннисных турниров под эгидой WTA.

Напомним, в начале текущего месяца Шуай Пэн в своем Weibo-аккаунте обвинила бывшего вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гаоли в домогательствах. Пост спортсменки был оперативно удален, как и ее аккаунты в социальных сетях.

Теннис,Чжан Гаоли,Евгений Кафельников,Госсовет КНР,РИА Новости,
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