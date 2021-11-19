Устраивал «перекур», зевал, посылал воздушные поцелуи и даже исправлял ошибку судьи.

Уже после тяжёлых побед над Хубертом Хуркачем и Александром Зверевым российский теннисист Даниил Медведев досрочно гарантировал себе первое место в Красной группе на Итоговом чемпионате ATP 2021 года, проходящем в итальянском Турине. В последнем матче группового этапа, в котором Даниил встречался с местным теннисистом Янником Синнером, на россиянина по большому счёту уже не давила турнирная ответственность. Нет, весомую рейтинговую прибавку в виде 200 очков и ещё $ 173 тыс. в качестве призовых за победу в отдельно взятом матче никто не отменял, но даже возможное поражение не помешало бы Даниилу занять первое место в своей подгруппе.

В первом сете россиянин под орех разделал одного из самых талантливых молодых теннисистов мира, не позволив Синнеру взять ни одного гейма. За 26 минут 25-летний Медведев навесил «баранку» хозяину местных кортов, но дальше события начали развиваться совершенно иным образом. После первого сета, в котором Даниил играл практически на максимально возможном уровне, его соперник постепенно обрёл себя и начал навязывать титулованному россиянину отчаянное сопротивление. В этом ему очень сильно помогли домашние болельщики, мощно реагировавшие на каждое удачное действия своего спортсмена.

20-летний уроженец Сесто начал пользоваться эффектом домашних трибун, активно празднуя свой каждый локальный успех. При этом хорошие удары Медведева встречались практически мёртвой тишиной. Надо заметить, что в последнее время россиянин заметно добавил в психологической стойкости, но от экспрессивного поведения на корте окончательно так и не отошёл. Активная поддержка Синнера завела Даниила, и он начал устраивать настоящий концерт. В одном из эпизодов Медведев артистично показал болельщикам, что покуривает на корте, а когда Синнер повёл 5:4 во втором сете и заводил трибуны помахиваниями кулака, Даниил ответил на это картинным зевком.

Абсолютно аналогичным образом он отреагировал на радость трибун, когда в третьем сете при счёте 2:2 допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, в результате чего досадным образом проиграл свою подачу. После этого момента Медведев, как с ним частенько бывает в ходе некоторых матчей, откровенно заиграл наотмашь. Россиянин на полную мощность исполнял вторую подачу, абсолютно не задумываясь – попадёт он в корт или допустит двойную ошибку. Неудивительно, что порой получалось то так, то иначе. Достаточно заметить, что при счёте 2:4 на подаче Медведева сразу четыре розыгрыша кряду завершились без какого-либо вмешательства в игру со стороны Синнера – два эйса и две двойные. С огромным трудом победитель US Open – 2021 всё-таки сумел одержать подачу, а следом и совершил обратный брейк.

Один из самых любопытных эпизодов матча произошёл при счёте 5:4 в пользу Даниила в решающей партии. В гейме на своей подачи Синнер повёл 40:0, и линейный ошибся, выкрикнув «аут» после удара итальянского теннисиста под заднюю линию — то, что мяч попал в пределы корта, увидел не только судья но вышке, но и сам Медведев. По правилам мяч должен был переигрываться, однако Даниил, отправивший мяч в аут, согласился с тем, что выкрик линейного был уже после его удара и никак не помешал ему сыграть мяч. Характерным жестом россиянин показал, что розыгрыш должен отойти Синнеру. «Мистер Медведев продемонстрировал спортивную честность», — резюмировал работавший в этом матче на вышке шведский судья Мохаммед Лайани.

На тай-брейке «война» Медведева с местными трибунами продолжилась. Итальянец вышел на подачу, уступая 4:5, но Даниил дважды подряд не смог принять подачу Янника. Когда после второго сорванного приёма стадион в очередной раз взорвался, россиянин ответил саркастичными аплодисментами.

Впрочем, далее Даниил проявил настоящий чемпионский характер, отыграл два матчбола (один второй подачей со скоростью 201 км/ч, а второй – драйв-воллеем с форхенда) и сам реализовал свой второй – сумасшедшим бэкхендом по линии, поставив точку в невероятно драматичном матче, который таким вовсе не представлялся до своего начала.

«Я не хотел 2,5 часа играть мертвый матч, так что это было неожиданно. Но я люблю читать комментарии, и люди, которые меня критикуют, должны понять, что я мог просто сняться. Сказать перед матчем, что у меня голова болит, не выходить на корт и все равно закончить первым. Я вместо этого устроил шоу. Думаю, тем, кто был на стадионе и заплатил за билеты, понравилось. Так что я выполнил свою работу. Я быстро повёл, играл на довольно высоком уровне. Во втором сете старался быстро закончить матч, чтобы поехать домой и спать. Но не удалось, потому что Янник сыграл хорошо. В третьем было тяжело, потому что я не люблю проигрывать. В то же время я уже не хотел постоянно бегать, поэтому старался играть агрессивнее. Янник еще долго готовился к подачам, и я думал: «Ну же, давай уже заканчивать». Рад, что в итоге победил. Конечно, это бал странный матч, его трудно обсуждать. Но я рад, что победил, что буду играть в субботу. Постараюсь быть готовым», — сказал Медведев на традиционной пресс-конференции, объяснив своё эмоциональное поведение на корте.