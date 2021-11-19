Российского теннисиста поймали на допинге

Российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Международную теннисную федерацию (ITF).
В допинг-пробе Габашвили, взятой на соревнованиях серии «Челленджер» в Алма-Ате в июне этого года, обнаружен фуросемид - мочегонное средство, которое используется для выведения допинга из крови.
В ITF отметили, что российский спортсмен согласился с наказанием. Дисквалификация продлится с 18 ноября 2021 года по 17 июля 2023 года.
36-летний Габашвили занимает 270-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучшим результатом стало 43-е место в рейтинге АТР в 2016 году. Лучший результат Габашвили на турнирах серии Большого шлема - выход в 4-й круг Открытого чемпионата Франции в 2010 и 2015 годах.