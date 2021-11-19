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Российского теннисиста поймали на допинге

Вероника Полынина
25 минут назад

Российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Международную теннисную федерацию (ITF).

Российского теннисиста поймали на допинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В допинг-пробе Габашвили, взятой на соревнованиях серии «Челленджер» в Алма-Ате в июне этого года, обнаружен фуросемид - мочегонное средство, которое используется для выведения допинга из крови.

В ITF отметили, что российский спортсмен согласился с наказанием. Дисквалификация продлится с 18 ноября 2021 года по 17 июля 2023 года.

36-летний Габашвили занимает 270-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучшим результатом стало 43-е место в рейтинге АТР в 2016 году. Лучший результат Габашвили на турнирах серии Большого шлема - выход в 4-й круг Открытого чемпионата Франции в 2010 и 2015 годах.

Теннис,Теймураз Габашвили,РИА Новости,
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