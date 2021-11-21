Зверев обыграл Медведева в финале Итогового турнира ATP

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Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Зверев за всю игру выполнил 7 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Медведева 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).