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Александр Зверев обыграл Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP

Чемпионат.comиещё 3
56 минут назад

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В решающей встрече он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.

Зверев обыграл Медведева в финале Итогового турнира ATP
Фото: JULIAN FINNEY/GETTY IMAGESJULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Зверев за всю игру выполнил 7 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Медведева 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP, ранее теннисист становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

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