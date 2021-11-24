У Даниила Медведева украли часы стоимостью в € 200 тысяч

У второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева украли дорогостоящие часы во время финала на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), сообщает итальянский журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

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Часы Медведева Bovet OttantaSei стоимостью в € 200 тыс. пропали из раздевалки. Сотрудники полиции с помощью персонала турнира обнаружили их следующим утром и теперь ведут расследование.

Напомним, в финале Итогового турнира ATP Медведев встречался с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:4. 6:4 в пользу Зверева.