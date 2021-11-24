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Okko эксклюзивно покажет финал Кубка Дэвиса

SberPressиещё 1
47 минут назад

Okko начинает эксклюзивные трансляции Кубка Дэвиса, самого престижного мирового турнира по теннису среди мужчин. Okko покажет с комментариями все матчи финального этапа, которая пройдёт в Мадриде, Турине и Инсбруке с 25 ноября по 5 декабря.

Матчи Кубка Дэвиса с участием сборной России по теннису, а также другие игры, которые пройдут в столице Испании, Сергей Дерябкин, Александр Собкин и приглашённые гости, такие как Евгений Кафельников, будут комментировать в прямом эфире из Мадрида.

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Подписчики Okko Спорт также смогут смотреть авторские обзорные и развлекательные передачи о Кубке Дэвиса с участием таких звёзд спорта, как Елена Веснина, репортажи и интервью из Мадрида от Филиппа Кудрявцева, хайлайты и другой контент.

Смотреть игры можно будет не только в прямом эфире, но и в записи. Ключевые матчи также будут показаны на телеканале Okko Спорт. Обладатели подписок Okko Спорт смогут смотреть Кубок Дэвиса без дополнительной платы.Новые пользователи могут купить подписку Okko Спорт на 3 месяца за 249 рублей.

Финал Кубка Дэвиса – пожалуй, самое долгожданное событие для всех поклонников тенниса, а для российских болельщиков особенно, учитывая, как высоки шансы России на победу. Уверен, что благодаря техническим возможностям Okko Спорт и профессионализму редакции этот турнир будет показан в России как никогда раньше

Олег Манжа

Генеральный директор Okko Спорт

Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт

является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, Чемпионата Испании, Кубка Италии, MLS, Кубка и Чемпионата Аргентины, отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

Okko Спорт является эксклюзивным вещателем Лиги Наций УЕФА в сезонах 22/23, 24/25 и 25/26 и европейских квалификационных матчей к Чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 года, а также к Чемпионату мира по футболу 2026. Okko также покажет товарищеские матчи, проводимые под эгидой УЕФА в период с 1 июня 2022 года до чемпионата Европы по футболу 2028.

Okko Спорт эксклюзивно показывает Кубок Европы по баскетболу, MMA-турниры Bellator, Brave CF, PFL, теннисные турниры ATP 250 и WTA 250, 500, 1000. В сервисе также можно будет эксклюзивно посмотреть финал Кубка Дэвиса.

Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трех устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.

Мультимедийный сервис Okko входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.

Теннис,Олег Манжа,Филипп Кудрявцев,Сергей Дерябкин,Елена Веснина,Евгений Кафельников,СБОРНАЯ РОССИИ,
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