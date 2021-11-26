Джокович разгромил Новака! Лучший теннисист мира установил новый рекорд Кубка Дэвиса

Лидер мирового рейтинга вдохновенно играл за сборную, а в одном из эпизодов зааплодировал другому Новаку.

Фото: CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

В трёх городах Европы продолжается финальная часть Кубка Дэвиса – 2021. В этом году старейший командный турнир во второй раз в своей истории проходит в обновлённом формате. В финальной части принимают участие аж 18 сборных, разделённых на 6 групп. В плей-офф, начинающийся с четвертьфинальной стадии, выходят все победители групп плюс две лучшие команды из числа занявших вторые места. Сборная России начнёт свой турнирный путь в группе A, где нашими соперниками станут команды Эквадора и Испании. И в последний момент главный конкурент российской команды по группе понёс весомую потерю в своих рядах – из-за положительного теста на коронавирус турнир пропустит 18-летний Карлос Алькарас, являющийся одним из самых талантливых молодых теннисистов мира.

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В свою очередь, лучший теннисист мира серб Новак Джокович своей сборной поможет. Несмотря на сложнейший сезон, 34-летний спортсмен в очередной раз пришёл на помощь национальной команде, одним своим приездом моментально сделав её одним из главных фаворитов. Сербская команда находится в группе F, где её соперниками являются сборные Австрии и Германии. Разумеется, что именно Джокович является первым номером в своей команде, а помогать ему в походе за «Серебряной салатницей» будут Душан Лайович, Филип Краинович, Никола Чачич и Миомир Кецманович. Капитаном сербов является ещё в недавнем прошлом сам игравший на корте Виктор Троицки.

Многие из топа мирового рейтинга по разным причинам не добрались до расположения своих национальных команд. Одна группа игроков, в которую входит испанец Рафаэль Надаль, пропустит турнир по медицинским показателям. Другая, как победитель Итогового чемпионата ATP немец Александр Зверев, не сыграет по причине несогласия с новым форматом проведения соревнования. Главными же хедлайнерами этого розыгрыша Кубка Дэвиса являются первая ракетка мира Джокович и второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.

Многие теннисные болельщики и эксперты задаются вопросом – зачем 34-летнему Джоковичу в принципе понадобилось добавлять в свой насыщенный соревновательный график участие в командном турнире. Ответ на этот вопрос дал сам сербский теннисист незадолго до начала соревнования.

«Всё моё внимание сейчас сосредоточено на Кубке Дэвиса. Конец сезона проходит довольно поздно, но есть как есть. То, что мы будем играть при пустых трибунах, — плохая новость, но Сербия будет в наших сердцах. Мы знаем, что нас поддерживает много людей, и постараемся доставить им радость. Недели, в которые я представляю Сербию, являются для меня одними из самых значимых – это Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Надеюсь, мы добьёмся успеха», — приводит слова Джоковича пресс-служба соревнования.

Если посмотреть на всю карьеру серба, то он действительно практически никогда не упускал возможность сыграть за свою страну на международной арене. Свои главные победы за Сербию он одержал в 2010 году, когда в финале Кубка Дэвиса не проиграл ни одного сета в матчах с французами Жилем Симоном и Гаэлем Монфисом. 11 лет назад сербы одержали свою единственную на данный момент победу в этом турнире. На пути к кубку они обыграли сборные США, Хорватии, Чехии и Франции, а Джокович прошёл весь этот путь, в общей сложности одержав восемь побед (семь в одиночном и одну в парном разрядах). В финальном сражении с Францией (3-2) Новак дважды сравнивал счёт в противостоянии, сначала выиграв одиночку при 0-1, а затем и при 1-2. Последнее же очко сербам принёс нынешний капитан сборной Троицки, выигравший у Микаэля Льодра решающий пятый матч.

В Инсбрук Новак приехал с национальным рекордом по выигранным матчам в одиночке на Кубке Дэвиса, который он делил с уже завершившим карьеру Янко Типсаревичем. Джокович выиграл 34 матча из 41, тогда как его соотечественник добился 34 побед в 49 матчах. В последний раз турнир проводился в 2019 году, когда сербы оступились на стадии четвертьфинала, проиграв России (1-2). Джокович уверенно выиграл свою одиночку у Карена Хачанова, но в паре с Троицки проиграл Хачанову и Рублёву. Россияне выиграли невероятный решающий тай-брейк со счётом 10:8 и вышли в полуфинал, где наша команда проиграла Канаде.

В 2020 году Новак помог Сербии выиграть новообразованный ATP Cup, показав отменную игру в Австралии. С учётом парного разряда он добился успеха в восьми матчах кряду, в том числе в одиночках в полуфинале обыграв Медведева, а в финале Надаля. Спустя год сербы не смогли повторить свой успех, завершив путь на стадии группового раунда. И теперь Джокович снова находится в расположении своей сборной.

«Он всего достиг, у него всё есть, а всё равно выходит на корт. Представьте, у вас всё есть, вам ничего не нужно, а вы выходите. Наверное, это в крови и человек хочет выступить за свою страну. Тут нет вопроса: зачем ему это. Я думаю, что и у него такого вопроса не стоит. Такие люди, как Джокович, всего достигли, но продолжают играть. Понять их мотивы нельзя, но они такие и именно из-за этого являются великими теннисистами», — сказал в интервью «Чемпионату» финалист Кубка Дэвиса — 1994, 1995 Андрей Ольховский, отвечая на вопрос о мотивации Джоковича.

Современный формат проведения Кубка Дэвиса подразумевает под собой важность каждого отдельного взятого матча. Так может случиться и уже случалось в прошлом, что проход в четвертьфинал будет зависеть не только от общего количества побед сборной (1 или 2), но и от числа выигранных отдельных матчей или даже выигранных сетов. Понимая и осознавая это, 34-летний Джокович не стал отсиживаться в запасе и с первого же дня бросился в бой.

В стартовом матче группы подопечные Троицки встречались с хозяевами местных кортов австрийцами. Сначала второй номер сербов Лайович в напряжённой борьбе сломил сопротивление Геральда Мельцера (7:6, 3:6, 7:5). Точку в первом сете Душан поставил роскошным обводящим на тай-брейке, когда Геральд выбежал к сетке в надежде отыграть сетбол. Судьбу второй партии предопределил брейк, сделанный Мельцером в середине сета. Исход матча решился в третьем сете, где в самой концовке сильнее был Лайович. 31-летний серб сделал брейк при счёте 6:5 и на глазах наблюдавшего за ключевыми геймами Джоковича принёс национальной команде первое очко во встрече с Австрией.

А затем на корте появился и лучший теннисист мира. По иронии судьбы, первым соперником Новака на командном турнире оказался другой Новак – занимающий 118-е место в мировом рейтинге австриец Деннис Новак. Матч со своим полутёзкой обернулся для Джоковича спокойной прогулкой. В стартовой партии Деннис смог добраться до счёта 3:3, после чего серб на классе чётко включился в нужный момент и забрал следующие три гейма. При этом один из самых красивых ударов в матче удался именно австрийцу, который в заключительном гейме первого сета настолько красиво обвёл серба, что Джокович даже не поскупился на аплодисменты местному теннисисту.