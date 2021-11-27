Медведев принёс сборной России победу над Эквадором на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Эмилио Гомесом. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.

Фото: GRAHAM DENHOLM/GETTY IMAGES GRAHAM DENHOLM/GETTY IMAGES

Продолжительность матча составила 58 минут. Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Россия обыграла Эквадор. Счёт в матче стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв переиграл Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.