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Медведев разгромил Гомеса и принёс России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Чемпионат.comиещё 5
47 минут назад

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Эмилио Гомесом. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.

Медведев принёс сборной России победу над Эквадором на Кубке Дэвиса
Фото: GRAHAM DENHOLM/GETTY IMAGESGRAHAM DENHOLM/GETTY IMAGES

Продолжительность матча составила 58 минут. Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Россия обыграла Эквадор. Счёт в матче стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв переиграл Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.

В этой группе также выступает сборная Испании. Накануне, 26 ноября, испанцы разгромили эквадорцев — 3:0.

Теннис,Роберто Кирос,Эмилио Гомес,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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