Россия победила Испанию в Кубке Дэвиса

Российские теннисисты пробились в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв в Мадриде хозяев корта со счётом 2-1. Браво, ребята!

Российская сборная пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса – 2021. Причём наши парни сотворили командный камбэк в матче с Испанией. Это было невероятно!

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Неудачно начался для российской команды матч группового этапа Кубка Дэвиса – 2021 со сборной Испании. Во встрече вторых номеров пятая ракетка мира Андрей Рублёв сенсационно проиграл 40-летнему Фелисьяно Лопесу, не входящему даже в топ-100. Причём первый сет Андрей провёл очень уверенно, выиграв 6:2, а вот во втором и третьем сильнее оказался Лопес, которого активно поддерживала публика в Мадриде. «Были шансы вернуться в игру, что во втором, что в третьем сете. Были моменты, но когда Фели на кураже и подаёт на брейк-пойнте вторую подачу 190 км/ч и попадает её… Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, и сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на кураже, тут сложно что-то сделать», — сказал Рублёв сразу после матча.

После поражения Рублёва счёт в матче Испания – Россия стал 1-0 в пользу хозяев. Спасать ситуацию пришлось первому номеру нашей команды Даниилу Медведеву. Кстати, давление трибун — не столь важный фактор в матчах Даниила. Он уже не раз обращал негативную энергию зрителей себе на пользу. А вот другой момент имеет для Медведева огромное значение. Речь идёт об условиях высокогорья (город находится на высоте 667 метров над уровнем моря), покрытии корта и мячах. Медведев отметил, что корт в Мадриде напоминает ему тот, который был на парижском «Мастерсе», и это нашего теннисиста не очень радует: «Здесь очень медленный корт. Немного странно, что на тренировках мне так не показалось, но матчи всегда отличаются от практики. Это 100%. Мячи по ощущениям были просто «мёртвые». Я смотрел на них и думал: «А ведь мы должны играть ими ещё семь геймов». В «Берси» корт тоже был очень медленным, думаю, здесь условия примерно те же. Хорошо, что подача всё ещё работает и мы по-прежнему играем на харде».

Соперником Медведева в матче с испанцами стал бронзовый призёр Олимпиады-2020 Пабло Карреньо-Буста, который как раз в Токио и не пустил Даниила в полуфинал. Ещё один раз испанец победил нашего парня в Индиан-Уэллсе-2018. В остальных четырёх поединках до Кубка Дэвиса в Мадриде сильнее был Медведев. И россиянин действительно вышел на корт уверенным в своём превосходстве. Он не обращал внимания на вопли трибун, давил соперника темпом и быстро повёл с тремя брейками – 5:0. Казалось, «баранка», как и в субботней встрече с эквадорцем Эмилио Гомесом, неизбежна. Но неожиданно россиянин не смог подать на сет и позволил Пабло сделать брейк. Впрочем, следующая попытка увенчалась успехом, и Даниил поставил победную точку в партии за 27 минут – 6:2.

Старт второго сета оказался удручающим для Медведева. Испанец, поддерживаемый трибунами, повёл с брейком – 3:0. Но надо отдать должное Даниилу — это его не смутило. Он наладил подачу, стал меньше ошибаться, лучше контролировать мяч и сумел выиграть 5 геймов подряд. Счёт стал 5:3. После этого россиянин заработал на приёме матчбол, но Пабло его отыграл – 5:4. Во время подачи на матч Медведев отыгрался с тройного брейк-пойнта, получил ещё один матчбол, но тоже не использовал этот шанс. А вот испанец с четвертой попытки сделал брейк. В итоге всё решалось на тай-брейке, где Даниил быстро повёл 6:1 и с пятого матчбола в поединке добился победы – 6:2, 7:6 (7:3) за 1 час 30 минут.

Благодаря этому успеху Даниил Медведев вышел в единоличные лидеры сезона по количеству побед. Теперь у него их 60, и он смог опередить Александра Зверева, у которого 59 победных встреч. Зверев на Кубок Дэвиса не приехал, так что Медведев точно останется впереди — а других соперников по этому статистическому показателю у Даниила не осталось. Счёт в матче Россия – Испания сравнялся – 1-1. Но этого нашей команде было недостаточно, чтобы выйти в 1/4 финала. Напомним, что по регламенту в плей-офф попадают 6 победителей групп, а ещё два места занимают лучшие из вторых команд в группах. Перед парной встречей расклад был такой, что нашим ребятам нужно было выиграть всего один гейм, чтобы выйти в 1/4 финала даже в случае поражения. Карацев и Рублёв справились с этой задачей уже на старте первого сета — но на этом не остановились. Проиграв испанцам первый сет, Андрей и Аслан затем взяли две партии и принесли нашей сборной решающее очко – 4:6, 6:2, 6:4.