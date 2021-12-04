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1 час назад

Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса немца Ян-Леннарда Штруффа. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Медведев вывел Россию в финал Кубка Дэвиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия выиграла полуфинал (2:0) и вышла в финал Кубка Дэвиса. Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0.

В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

Теннисист Медведев обратился к болельщикам после поражения от Зверева

Финальный матч состоится завтра, 5 декабря.

Теннис,Доминик Кепфер,Филип Краинович,Никола Мектич,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,СБОРНАЯ РОССИИ,
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