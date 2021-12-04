У теннисиста Медведева возникли проблемы со здоровьем

Во втором сете полуфинального матча Кубка Дэвиса с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом у лидера сборной России Даниила Медведева возникли проблемы со здоровьем.

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У 24-летнего теннисиста пошла кровь из носа, из-за чего несколько раз в течение партии ему приходилось прибегать к медицинской помощи.

Впрочем, это не помешало Медведеву обыграть Штруффа со счётом 6:4, 6:4 и вывести Россию в финал турнира.