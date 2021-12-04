У теннисиста Медведева возникли проблемы со здоровьем

Во втором сете полуфинального матча Кубка Дэвиса с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом у лидера сборной России Даниила Медведева возникли проблемы со здоровьем.
У 24-летнего теннисиста пошла кровь из носа, из-за чего несколько раз в течение партии ему приходилось прибегать к медицинской помощи.
Впрочем, это не помешало Медведеву обыграть Штруффа со счётом 6:4, 6:4 и вывести Россию в финал турнира.
Ранее сообщалось, что сборная России по теннису впервые с 2007 года сыграет в финале Кубка Дэвиса.