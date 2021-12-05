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1 час назад

Медведев обыграл Чилича и принес России победу в финале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в финале Кубка Дэвиса хорвата Марина Чилича. Встреча закончилась со счётом 7:6 (9:7),

Сборная России впервые с 2006 года завоевала Кубок Дэвиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч продолжался 1 час 29 минут. Медведев выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

У теннисиста Медведева возникли проблемы со здоровьем

Благодаря этой победе, сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Счёт в финальном матче с Хорватией стал 2:0. Теперь соперникам необязательно проводить парный матч, он уже ничего не решает. Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

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Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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