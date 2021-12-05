Медведев рассказал об эмоциях от победы в Кубке Дэвиса

«Это невероятно. Я рад больше за команду, чем за себя. У нас была невероятная атмосфера в команде. И я рад быть частью именно этой команды. Счастлив, что принёс очко, которого нам недоставало. Это были невероятные две недели. Последние две недели сезона, что всегда сложно. Они получились одними из самых сложных в моей карьере. Горжусь своей игрой.