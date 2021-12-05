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52 минуты назад

Медведев рассказал об эмоциях от победы в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале Кубка Дэвиса. Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Ранее Андрей Рублёв переиграл Борну Гойо.

Медведев рассказал об эмоциях от победы в Кубке Дэвиса
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Это невероятно. Я рад больше за команду, чем за себя. У нас была невероятная атмосфера в команде. И я рад быть частью именно этой команды. Счастлив, что принёс очко, которого нам недоставало. Это были невероятные две недели. Последние две недели сезона, что всегда сложно. Они получились одними из самых сложных в моей карьере. Горжусь своей игрой.

Марин – невероятный игрок, который не давал мне шанса практически на протяжении всей игры. Всё решил тай-брейк первого сета, буквально пару розыгрышей. Я сделал двойную ошибку, что было очень серьёзной ошибкой. В итоге получился очень сложный финальный матч», — сказал Медведев на корте.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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