Стали известны соперники сборной России на ATP Cup

Сборная России по теннису узнала соперников на командном турнире ATP Cup 2022 года.
Как сообщает пресс-служба ATP, Россия попала в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии.
В составе российской команды выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.
Турнир ATP Cup состоится в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Россияне являются действующими победителями соревнований.
Ранее Тарпищев назвал 2021 год наиболее успешным в истории российского тенниса.