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2 часа назад

Стали известны соперники сборной России на ATP Cup

Сборная России по теннису узнала соперников на командном турнире ATP Cup 2022 года.

Стали известны соперники сборной России на ATP Cup
Фото: PixabayPixabay

Как сообщает пресс-служба ATP, Россия попала в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии.

В составе российской команды выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.

Турнир ATP Cup состоится в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Россияне являются действующими победителями соревнований.

Ранее Тарпищев назвал 2021 год наиболее успешным в истории российского тенниса.

Теннис,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Евгений Донской,Даниил Медведев,Андрей Рублев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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