Стали известны соперники сборной России на ATP Cup

Сборная России по теннису узнала соперников на командном турнире ATP Cup 2022 года.

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Как сообщает пресс-служба ATP, Россия попала в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии.

Турнир ATP Cup состоится в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Россияне являются действующими победителями соревнований.