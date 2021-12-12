Теннисистка из США: меня передергивало от отвращения, когда Игры проходили в России

«Это лицемерие - заставлять нас тщательно отбирать проблемы. Мы никогда не отказываемся от iPhone и множества других продуктов, которые зависят от эксплуатируемого китайского труда. За их счет мы минимизируем затраты и повышаем качество. Помните, что не так уж много всего «сделано в США».



«США совершают достаточно нарушений прав человека, чтобы им тоже не разрешили принять у себя Олимпийские игры», - считает другой комментатор.