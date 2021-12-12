Теннисистка из США: меня передергивало от отвращения, когда Игры проходили в России

Американская теннисистка Крис Эверт призвала запретить проведение Олимпиад в Китае и России. Об этом она написала в Twitter.
«Я согласна; у нас не должно быть Олимпийских игр в таких странах, как Китай, которые совершают преступления против человечности… Меня передергивало от отвращения (cringed), когда они проводились в России… Все это свидетельствует о глубинной поддержке коррумпированной системы….», - написала спортсменка.
Поводом для высказывания Эверт стал сюжет на телеканале Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер выступил против проведения Игр в КНР. Он заявил, что «золотые медали не стоят того, чтоб торговать моралью».
Антикитайские идеи теннисистки и баскетболистки принялись активно обсуждать американские пользователи соцсети. Один их них написал, что спортсмены проявляют лицемерие:
«Это лицемерие - заставлять нас тщательно отбирать проблемы. Мы никогда не отказываемся от iPhone и множества других продуктов, которые зависят от эксплуатируемого китайского труда. За их счет мы минимизируем затраты и повышаем качество. Помните, что не так уж много всего «сделано в США».
«США совершают достаточно нарушений прав человека, чтобы им тоже не разрешили принять у себя Олимпийские игры», - считает другой комментатор.
Ранее Белый дом объявил пекинской Олимпиаде дипломатический бойкот. На Игры не поедет официальная делегация чиновников. В Вашингтоне заявили, что КНР осуществляет «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Такой шаг США поддержали только ближайшие англоязычные союзники – Канада, Австралия и Британия.
Власти Китая заявили, что дипломатический бойкот не помешает соревнованиям.