Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
52 минуты назад

Теннисистка из США рассказала о своем отвращении к Олимпиаде в России

Американская теннисистка Крис Эверт призвала запретить проведение Олимпиад в Китае и России. Об этом она написала в Twitter.

Теннисистка из США: меня передергивало от отвращения, когда Игры проходили в России
Фото: 1xmatch.com1xmatch.com

«Я согласна; у нас не должно быть Олимпийских игр в таких странах, как Китай, которые совершают преступления против человечности… Меня передергивало от отвращения (cringed), когда они проводились в России… Все это свидетельствует о глубинной поддержке коррумпированной системы….», - написала спортсменка.

Поводом для высказывания Эверт стал сюжет на телеканале Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер выступил против проведения Игр в КНР. Он заявил, что «золотые медали не стоят того, чтоб торговать моралью».

Еще одна страна собралась бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Антикитайские идеи теннисистки и баскетболистки принялись активно обсуждать американские пользователи соцсети. Один их них написал, что спортсмены проявляют лицемерие:

«Это лицемерие - заставлять нас тщательно отбирать проблемы. Мы никогда не отказываемся от iPhone и множества других продуктов, которые зависят от эксплуатируемого китайского труда. За их счет мы минимизируем затраты и повышаем качество. Помните, что не так уж много всего «сделано в США».

«США совершают достаточно нарушений прав человека, чтобы им тоже не разрешили принять у себя Олимпийские игры», - считает другой комментатор.

Ранее Белый дом объявил пекинской Олимпиаде дипломатический бойкот. На Игры не поедет официальная делегация чиновников. В Вашингтоне заявили, что КНР осуществляет «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Такой шаг США поддержали только ближайшие англоязычные союзники – Канада, Австралия и Британия.

Власти Китая заявили, что дипломатический бойкот не помешает соревнованиям.

Теннис,Крис Эверт,Энес Кантер,Fox News,
107
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители