На компанию Шараповой подали в суд

На компанию бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой Sugarpova подали в суд в США. Об этом сообщает интернет-издание Super.
6 декабря в суд Нью-Йорка с иском в отношении Sugarpova обратилась Кармен Таварес-Варгас. Женщина утверждает, что она слабовидящий человек, и обвиняет Шарапову в дискриминации инвалидов и неспособности управлять веб-сайтом так, чтобы предоставить полноценный доступ для людей с нарушениями зрения. По ее словам, три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось. И она до сих пор не может приобрести товары магазина, хотя по-прежнему желает это сделать.
Мария Шарапова завершила свою карьеру в феврале 2020 года. Она была экс-первой ракеткой мира. 34-летняя спортсменка является одним из лидеров по сумме рекламных контрактов среди спортсменов со всего мира.
Ранее сообщалось, Шарапова заняла третье место в рейтинге теннисисток, которые больше всех заработали за свою карьеру. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заработала $38 млн.
Ранее сообщалось, что Шарапова попала в топ-3 теннисисток, больше всех заработавших за карьеру.