На компанию Шараповой подали в суд

6 декабря в суд Нью-Йорка с иском в отношении Sugarpova обратилась Кармен Таварес-Варгас. Женщина утверждает, что она слабовидящий человек, и обвиняет Шарапову в дискриминации инвалидов и неспособности управлять веб-сайтом так, чтобы предоставить полноценный доступ для людей с нарушениями зрения. По ее словам, три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось. И она до сих пор не может приобрести товары магазина, хотя по-прежнему желает это сделать.