Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

На компанию Шараповой подали в суд в США за дискриминацию инвалидов

На компанию бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой Sugarpova подали в суд в США. Об этом сообщает интернет-издание Super.

На компанию Шараповой подали в суд
Фото: Piergiorgio Pirrone/Global Look PressPiergiorgio Pirrone/Global Look Press

6 декабря в суд Нью-Йорка с иском в отношении Sugarpova обратилась Кармен Таварес-Варгас. Женщина утверждает, что она слабовидящий человек, и обвиняет Шарапову в дискриминации инвалидов и неспособности управлять веб-сайтом так, чтобы предоставить полноценный доступ для людей с нарушениями зрения. По ее словам, три года назад она уже отправляла жалобу, но с тех пор на сайте ничего не изменилось. И она до сих пор не может приобрести товары магазина, хотя по-прежнему желает это сделать.

Мария Шарапова завершила свою карьеру в феврале 2020 года. Она была экс-первой ракеткой мира. 34-летняя спортсменка является одним из лидеров по сумме рекламных контрактов среди спортсменов со всего мира.

Ранее сообщалось, Шарапова заняла третье место в рейтинге теннисисток, которые больше всех заработали за свою карьеру. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заработала $38 млн.

Ранее сообщалось, что Шарапова попала в топ-3 теннисисток, больше всех заработавших за карьеру.

Теннис,Мария Шарапова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители