Надаль допустил пропуск Australian Open-2022

«Мне нужно посмотреть, как отреагирует моё тело на участие в турнире в Абу-Даби. Даже не в лучшей форме я смог навязать конкуренцию топовым теннисистам, так что мне ещё предстоит принять решение по Australian Open», — цитирует 35-летнего теннисиста Tennis365.