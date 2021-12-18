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1 час назад

Надаль не исключил, что пропустит Australian Open-2022

Испанец Рафаэль Надаль признался, что может не принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

Надаль допустил пропуск Australian Open-2022
Фото: ReutersReuters

«Мне нужно посмотреть, как отреагирует моё тело на участие в турнире в Абу-Даби. Даже не в лучшей форме я смог навязать конкуренцию топовым теннисистам, так что мне ещё предстоит принять решение по Australian Open», — цитирует 35-летнего теннисиста Tennis365.

По словам Надаля, его ещё беспокоит травма ноги, а в его возрасте нужно следить за каждым движением и реакцией организма на нагрузки.

Надаль в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби — Mubadala World Tennis Championship — уступил британцу Энди Маррею. А в матче за третье место проиграл Денису Шаповалову из Канады.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что пока не принял решение о своём участии AO-2022.

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