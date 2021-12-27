Рублев заразился коронавирусом

"В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы, - написал Рублев. - Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Очень расстроен происходящим, вернусь на корт при первой же возможности".

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.