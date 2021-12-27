Российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом в преддверии турниров ATP Cup и Australian Open. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

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По словам спортсмена, он сейчас находится в Барселоне и в ходе подготовки к турнирам сдал положительный тест на COVID-19.

При этом Рублев подчеркнул, что полностью вакцинирован и коронавирус проходит у него в легкой форме.

«Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Очень расстроен происходящим», — написал теннисист.

Рублев также подчеркнул, что поедет в Мельбурн, «только когда это будет безопасно» для окружающих, и пообещал поклонникам «вернуться на корт при первой же возможности».

16-18 декабря Рублев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), выступал на турнире в Абу-Даби. После этих соревнований коронавирус был обнаружен у Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер. Также стало известно, что положительный анализ сдал член команды Энди Маррея, пишет sports.ru.