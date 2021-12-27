Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Теннисист Рублев заболел COVID

Российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом в преддверии турниров ATP Cup и Australian Open. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Рублев заразился коронавирусом
Фото: ReutersReuters

По словам спортсмена, он сейчас находится в Барселоне и в ходе подготовки к турнирам сдал положительный тест на COVID-19.

При этом Рублев подчеркнул, что полностью вакцинирован и коронавирус проходит у него в легкой форме.

«Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Очень расстроен происходящим», — написал теннисист.

Рублев также подчеркнул, что поедет в Мельбурн, «только когда это будет безопасно» для окружающих, и пообещал поклонникам «вернуться на корт при первой же возможности».

16-18 декабря Рублев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), выступал на турнире в Абу-Даби. После этих соревнований коронавирус был обнаружен у Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер. Также стало известно, что положительный анализ сдал член команды Энди Маррея, пишет sports.ru.

Ранее в Японии приняли решение отменить финал серии Гран-при по фигурному катанию из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Японское правительство закрыло границы для иностранцев с 30 ноября. Россию на турнире должны были представлять 16 спортсменов в одиночных и парных дисциплинах.

Теннис,Онс Жабер,Рафаэль Надаль,Денис Шаповалов,Андрей Рублев,Sports.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители