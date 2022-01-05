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2 часа назад

Сборная Польши стала первым полуфиналистом Кубка ATP

Команда Польши обыграла сборную Аргентины в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и гарантировала себе выход в полуфинал. Соревнования проходят в Австралии.

Сборная Польши стала первым полуфиналистом Кубка ATP
Фото: ReutersReuters

Хуберт Хуркач (девятое место в рейтинге ATP) обыграл Диего Шварцмана (13) со счетом 6:1, 6:4, а Камиль Майчрзак (117) со счетом 6:3, 7:6 (7:3) победил Федерико Дельбониса (44). Таким образом, поляки досрочно выиграли матч, заняли первое место в группе D с тремя победами в трех встречах и вышли в полуфинал турнира. Вместе с командами Польши и Аргентины в квартете также играют сборные Грузии и Греции.

Кубок АТР проходит в третий раз, действующим победителем турнира сборная России. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.

Теннис,Хуберт Хуркач,Диего Шварцман,Федерико Дельбонис,СБОРНАЯ РОССИИ,
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