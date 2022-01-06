Премьер Австралии объяснил депортацию Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил, что сербский теннисист Новак Джокович будет депортирован из страны, так как не предоставил властям необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, передает ТАСС.

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«Доказательства полученного им медицинского освобождения были признаны недостаточными», — сказал Моррисон.

По его словам, спортсмен предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет, однако это не гарантирует въезд в Австралию.

При этом Моррисон напомнил, что туристы, приезжающие в Австралию, должны подтвердить, что могут въехать в страну в соответствии с законами. По словам премьер-министра, у Джоковича на момент пересечения границ «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию.

«Мы рады гостям в Австралии, но если вы не прошли двойную вакцинацию и не являетесь постоянным жителем или гражданином нашей страны, то вы не можете приехать», — заключил он.

Ранее Моррисон заявил, что виза аннулирована. Премьер отметил, что строгая пограничная политика имела решающее значение для Австралии, и напомнил, что уровень смертности от коронавируса там один из самых низких в мире.