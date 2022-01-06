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2 часа назад

Отказ Джоковича вакцинироваться спровоцировал международный скандал

В Австралии разгорелся скандал из-за лучшего теннисиста мира Новака Джоковича. Власти страны отказали ему во въезде для участия в Australian Open и аннулировали визу. Поводом стало то, что Джокович не прошел вакцинацию от COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Отказ Джоковича вакцинироваться спровоцировал международный скандал
Фото: ReutersReuters

В Австралии сейчас действует закон, по которому лица, не являющиеся гражданами, не могут въехать в страну без вакцинации или медотвода.

«Говоря о господине Джоковиче... въезд с визой требует наличия двух прививок или медицинского отвода... Въезжающие должны обосновать, почему они не могут проходить вакцинацию. Он не смог предоставить такого обоснования», - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Накануне Джокович прилетел в Австралию, но не смог пройти паспортный контроль. Член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19.

В итоге Джоковича поместили в комнату, охраняемую полицией, где он провел много часов. Затем пограничники объявили, что виза Джоковича аннулирована и он будет выслан из страны.

Сейчас Новак возвращается из Мельбурна домой. Известно, что спортсмен получил освобождение от вакцинации по медицинским показаниям.

Australian Open стартует 17 января в Мельбурне. Новак Джокович – первая ракетка мира и девятикратный победитель австралийского турнира.

Теннис,Скотт Моррисон,Новак Джокович,РИА Новости,
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