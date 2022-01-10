Суд решил судьбу Джоковича в Австралии

Суд Мельбурна удовлетворил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Решение огласил судья Энтони Келли, сообщает австралийский портал News.com.au.

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Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не прививались от COVID-19. Официально Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и, предположительно, не прививался.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна и не имел права покидать территорию гостиницы.